Компания НПО Петровакс Фарм произвела первую в России четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа

Компания НПО Петровакс Фарм запустила производство первой российской четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа.

В 2018 году у фармацевтического комплекса НПО Петровакс Фарм в Московской области 10-летний юбилей. Компания отметила это событие производством первых серий четырехвалентной вакцины и презентацией новой третьей линии по выпуску субстанций, суппозиториев и таблеток.

В канун юбилея производственного комплекса компания Петровакс Фарм также представила инвестиционный проект по запуску новой третьей линии, на которой будут выпускаться субстанции и готовые лекарственные формы. «Это инвестиционный проект, который позволит усилить позиции компании на российском фармацевтическом рынке, увеличить экспортные поставки, создает перспективы для расширения контрактного производства, в том числе по импортозамещению», — отметил председатель Совета директоров НПО Петровакс Фарм Михаил Цыферов.

Реализация проекта позволит увеличить производство фармацевтических субстанций в 2,5 раза, суппозиториев в 4 раза, таблеток в 7 раз. На новой линии будет создано более 70 рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1 млрд руб.

Павел Носырев, вице-президент по производственной деятельности и качеству НПО Петровакс Фарм, рассказал также, что в планах компании о планах расширения производственных мощностей до четырех линий расширение производственных мощностей до четырех линий, увеличение склада и строительство административного корпуса.

О вакцине

Гриппол® Квадривалент, вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная адъювантная, зарегистрирована в июле 2018 года (регистрационное удостоверение № ЛП-004951 от 23.07.2018). Вакцина производится по технологии полного цикла в России, начиная с этапа выпуска субстанций, по стандартам GMP в одноразовых шприцах без консервантов, и обеспечивает защиту от 4-х штаммов гриппа: 2-х вирусов гриппа типа А (H1N1 и H3N2) и вирусов гриппа В 2-х линий (B/Ямагата + В/Виктория).

Вакцина для эпидемиологического сезона 2018-2019 гг. будет содержать рекомендованные ВОЗ четыре штамма вируса гриппа:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus;

B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage);

B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage).

Источник публикации: ООО «НПО Петровакс Фарм»

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