Генеральным директором Ipsen в России и СНГ назначен Адлан Судани

Компания Ipsen («Ипсен») объявила о назначении Адлана Судани генеральным директором компании в России и СНГ.

Адлан вступит в должность с 1 октября 2018 г. и заменит Марину Велданову, которая приняла решение покинуть компанию, чтобы начать новый этап в жизни и посвятить себя коучингу и профессиональному развитию людей, сообщает пресс-служба компании.

Марина Велданова руководила компанией на протяжении последних 10 лет и внесла значительный вклад в трехкратный рост Ipsen в России и развитие трех ключевых направлений бизнеса: подразделения безрецептурных препаратов, специализированного направления и эстетической медицины.

Адлан Судани начал работать в Ipsen во Франции в 2005 г.ду, занимался развитием экспорта компании в нескольких регионах мира, пока не был переведен на позицию директора по экспорту в Латинской Америке. В 2013 г. он был назначен генеральным директором Ipsen в Алжире. На этой должности он сыграл важную роль в формировании сильной команды и достижении рекордной доли рынка компании в стране.

Адлан окончил факультет маркетинга и менеджмента в школе бизнеса IDRAC в Лионе (Франция) и получил степень магистра в области международной торговли в Лионском университете.

Елена Григорьева

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