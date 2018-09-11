Roche предстоит очередная схватка с регуляторами цен в Великобритании

Компании Roche («Рош») предстоит очередной раунд борьбы в связи с ценами на препараты в Великобритании после того, как орган, отвечающий за использование лекарств в рамках государственной системы здравоохранения, не одобрил применение препарата Ocrevus для лечения пациентов с тяжелейшей формой рассеянного склероза (РС), сообщает агентство Reuters.

В июне Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) одобрил применение Ocrevus при рецидивирующе-ремитирующем рассеянном склерозе (РРРС) — наиболее часто встречаемом течении заболевания. Сейчас NICE отклонил применение препарата при более редкой и тяжелой форме заболевания – первично-прогрессирующем РС (ППРС).

Ocrevus – единственный препарат, одобренный по показанию ППРС, в то время как для лечения РРРС существует несколько средств.

Швейцарский фармпроизводитель не в первый раз сталкивается с негативным мнением NICE, который определяет целесообразность применения лекарственных средств в рамках национальной службы здравоохранения Англии и Уэльса с экономической точки зрения.

В компании Roche заявили, что в случае с Ocrevus дело зашло в тупик, поскольку чиновникам не разрешили даже рассмотреть конфиденциально объявленную цену на препарат с учетом скидки для применения при ППРС; ибо эта цена отличалась от таковой на тот же препарат при применении по показанию РРРС.

Это представляет собой проблему, поскольку доказательная база преимуществ применения Ocrevus при ППРС не столь мощна, как для РРРС, поэтому необходима более низкая цена для преодоления устанавливаемых NICE ценовых порогов.

Вышеупомянутое ограничение на действия чиновников означает, что NICE пришлось рассматривать цену на Ocrevus, утвержденную для РРРС, для показания ППРС; именно при таком подходе регулятор счел цену слишком высокой.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik