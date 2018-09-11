Фармаконадзор и менеджмент качества помогут снизить младенческую смертность

В рамках проходящего с 8 по 11 сентября XI Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» эксперты обсудили стратегию снижения младенческой смертности.

Помимо улучшения медико-санитарного обслуживания беременных, открытия неонатальных центров, важным фактором является фармаконадзор. С ростом резистентности, контроль за реакцией организма на лекарственные препараты должен вестись с особой тщательностью, отметил один из инициаторов ежегодного семинара вице-президент Российского общества акушеров и гинекологов профессор Виктор Радзинский.

«Среди ряда заданных показателей национального проекта здравоохранения, хотелось бы выделить важный для нас – младенческую смертность, который должен снизиться до 4,5 промиле (количество детей, умерших в возрасте до одного года на тысячу новорожденных за год) к 2024 г. — сообщила советник руководителя Росздравнадзора профессор Алла Самойлова. — С 2014 года этот показатель удалось снизить с 7,4 до 5,1 промиле в 2018 г. (январь-июль). Акценты сделаны, как на профилактике, так и создании доступной медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение».

При запуске новых перинатальных центров, Росздравнадзор практически везде фиксирует ряд проблем – нехватку квалифицированных кадров, некачественную маршрутизацию пациентов, дефицит телемедицинских консультаций. Немало случаев использования лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, а также незарегистрированных медицинских изделий.

Важнейшим направлением является фармаконадзор, отметила Алла Самойлова. Количество обращаемых лекарств на рынке родовспоможения — колоссально. Врачи должны обращать внимание и регистрировать все нежелательные реакции, поскольку количество отрицательных реагирований организма возрастает. Даже те препараты, которые применялись много лет, могут давать негативный эффект пациенту. Очевидно, что врачам необходимо более глубоко изучать фармакологические свойства всего спектра препаратов на рынке. В свою очередь, фармпроизводители стремятся лучше информировать медиков о своих разработках. «Мы понимаем, что даже при наличии качественных и эффективных препаратов, ключевую роль в сохранении репродуктивного здоровья играет врач. Женское здоровье уже несколько десятилетий находится в области внимания компании «Гедеон Рихтер», мы имеем большой опыт сотрудничества с гинекологами», — сообщил ее полномочный представитель в России доктор Аттила Варади.

Профессор Виктор Радзинский отметил, что на 84% выросла материнская смертность из-за септических осложнений. Немалую роль в этом сыграла резистеностность к антибиотикам. Большие надежды эксперты возлагают на утвержденную до 2030 г. стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности.

В целом, вся медицина «хромает» не только из-за финансовых сложностей, но и отсутствия четкого выполнения медико-санитарных норм. «Нам известна «отрицательная логистика» применения лекарственных препаратов, транспортировка новорожденных, отсутствие маркировки новорожденных детей», — сообщила Алла Самойлова. Советник уверена, что без развития стандартизации при оказании медицинской помощи не удастся снизить количество врачебных ошибок. Также, стоит и острая потребность повсеместного внедрения системы менеджмента качества, которая охватывала в 2016 г. не более шести регионов.

Денис Кунгуров

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