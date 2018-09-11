GE Healthcare открыла в Швеции новый научно-исследовательский комплекс Testa Center

В университетском городе Уппсала в инновационно-технологическом парке GE Healthcare Life Science 10 сентября прошла официальная презентация открытия нового научно-исследовательского комплекса Testa Center.

Это современный научно-технологический центр, организованный и построенный за два года специально учрежденным некоммерческим совместным предприятием между шведским правительственным фондом науки и инноваций и одним из подразделений GE, базирующимся в Уппсале.

Мероприятие собрало более пятидесяти участников из многих стран мира и из разных сфер деятельности. Участники имели возможность засвидетельствовать результат совместных усилий правительства, ученых и компании, концентрирующейся на разработке, производстве и адаптации оборудования для современного биотехнологического производства. Для строительства и отладки центра в столь короткий срок понадобились инвестиции объемом в 15 млн долларов и практическая экспертиза ученых, инженеров, технологов и строителей компании GE Healthcare, а также университетов Уппсалы и Стокгольма.

Две трети финансов были предоставлены правительственными организациями Швеции и одна треть — компанией. Основная цель — предоставление инновационных технологий и оборудования для разработчиков и исследователей в области современных биотехнологических ЛС на временной основе и без необходимости капитальных инвестиций, особенно болезненных для стартапов и исследователей ранних этапов разработки. В то же время, возможности тестовых лабораторий и пилотных производственных линий будут интересны партнерам GE при отработке технологий и подготовке к дальнейшему развитию биотехнологического портфеля.

11 сентября 2018 г. первые представители науки, образования и бизнеса начнут использовать возможности Testa Center для дальнейшего развития и ускорения процесса разработки и выпуска современных ЛС.

Герман Иноземцев

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