Регуляторы нацелены на экспортно-ориентированное импортозамещение

Доля российских компаний на фармацевтическом рынке и рынке медизделий планомерно увеличивается. Об этом на ежегодном форуме «Биотехмед» в Геленджике заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Пять лет назад эта доля в фарме не превышала 24% в денежном выражении, а по итогам 2017 года она составила свыше 32%, сообщил он. Во многих сегментах отечественные компании занимают свыше 50% рынка в денежном выражении, а, например, в сегменте вакцин – свыше 80% в натуральном выражении.

Представитель Минпромторга особо подчеркнул, что в десятку ведущих компаний в области производства онкологических препаратов в нашей стране впервые вошли два российских фармпроизводителя, причем один из них – «Биокад» даже возглавил рейтинг по итогам 2017 года. На сегодняшний день к отечественным препаратам относятся более половины онкологических ЛП для российского рынка, добавил он.

Развитие импортозамещения во многом связано с дальнейшим развитием законодательно-правового поля, подчеркнул Сергей Цыб. В этой связи Минпромторг намерен интенсивно взаимодействовать с органами законодательной власти.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева в фармацевтической отрасли и на рынке медицинских изделий следует «делать ставку на экспортно-ориентированное импортозамещение». И первый шаг в этом направлении – совместное формирование и совершенствование инструментария преференций.

Сергей Рякин

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