В поселке Оболенск введен в эксплуатацию производственно-складской корпус

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского корпуса, предназначенного для производства и хранения лекарственных средств в поселке Оболенск Серпуховского района», сообщил министр строительного комплекса Руслан Тагиев.

Производственные и складские помещения — 1 и 2 этап строительства — расположены на Оболенском шоссе, строение 18. Объекты предназначены для производства лекарственных материалов, хранения сырья и готовой продукции. В здании также разместились административные и технические помещения. Площадь объекта составляет 1125 кв. метров.

Прилегающая территория благоустроена. Здесь разместилась парковка для автотранспорта, места для погрузки-разгрузки транспортных средств.

gmpnews