Минпромторг надеется утвердить программу «Фарма-2030» к середине 2019 года

Министр промышленности и торговли РФ (Минпромторга) Денис Мантуров планирует до середины 2019 года завершить работу над стратегией развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030» и утвердить ее. Об этом сообщил глава министерства в рамках выставки-форума «Биотехмед-2018».

«Я уверен, что она [стратегия «Фарма-2030»] будет еще подвергаться не только изменениям, но и дополнениям, с учетом того, что это публичный документ. Мы до конца года с отраслевыми фармассоциациями и производителями должны завершить работу и представить документы по стратегии «Фарма-2030″ на утверждение в правительство. Мы надеемся, что к середине следующего года мы их утвердим», — заявил глава Минпромторга.

В рамках госпрограммы развития фармацевтической промышленности «Фарма 2020» было выделено 4,5 млрд руб. и профинансировано более 400 проектов, которые направлены на разработку и трансферт технологий лекарственных форм.

Половина лекарств на фармацевтическом рынке России к 2020 году должна быть отечественного производства, сказал Денис Мантуров.

«У нас задача: к 2020 году максимально приблизиться к объему в 50%. Я рассчитываю, что препараты, которые вышли из регистрации в прошлом, этом и следующем году, обеспечат существенную прибавку в объемах наших компаний на рынке России. При том, что сегодня мы уже вышли на 30% рынка при ежегодном увеличении объема рынка фармацевтики в России. Мы начинали в 2007 году с 30 млрд рублей, сегодня их свыше 1 трлн рублей», — сказал он.

gmpnews