Препарат эмпэгфилграстим компании BIOCAD рекомендовали включить в перечень ЖНВЛП

6 сентября членами Комиссии по формированию перечней лекарственных препаратов и минимального ассортимента было поддержано предложение биотехнологической компании BIOCAD о включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) лекарственного препарата с МНН «эмпэгфилграстим».

BIOCAD является единственным производителем референтного препарата филграстима пролонгированного действия в этом перечне, предназначенного для снижения продолжительности и частоты возникновения фебрильной нейтропении. В планах компании в ближайшие три года обеспечить в 2,5 раза больше пациентов лекарственной терапией по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году лекарственное средство было зарегистрировано ивключено в рекомендации Российского общества клинической онкологории (RUSSCO) в качестве препарата при профилактики фебрильной нейтропении.

Пегилированный филграстим ранее был практически недоступен для российских пациентов из-за высокой стоимости, поэтому большинство нуждающихся в указанной терапии получали непегилированные препараты. По данным аналитики госзакупок, в 2017 году аукционов на пегилированные филграстимы было объявлено на 273 млн рублей. При закупке отечественного эмпэгфилграстима уже в 2019 году профилактикой будет охвачено на 500 человек больше без увеличения финансовой нагрузки на систему здравоохранения.

«Поддержка предложения о включении эмпэгфилграстима в перечень ЖНВЛП – важное событие, соответствующее стратегии по расширению доступа российских пациентов к инновационным препаратам, — рассказал Олег Павловский, вице-президент по маркетингу и продажам компании BIOCAD. — Стратегия разработана в ответ на высокий рост смертности от онкологических заболеваний в России».

Научные сотрудники BIOCAD добились продления действия филграстима благодаря присоединению к нему молекулы полиэтиленгликоля с массой 30 кДа. Таким образом, был устранен главный недостаток этой группы препаратов — короткий период полувыведения из организма, в связи с чем пациенту требуется большее количество болезненных инъекций. Новый препарат можно использовать не только для лечения, но и для профилактики заболевания, предотвращая развитие опасного осложнения – фебрильной нейтропении.

Примечательно, что лекарственный препарат с МНН «эмпэгфилграстим», выпускаемый BIOCAD под торговым наименованием «Экстимия», стал первым референтным онкологическим препаратом BIOCAD, рекомендованным к включению в перечень ЖНВЛП.

gmpnews