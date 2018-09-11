«Фармконтракт» приступил к исполнению своих финансовых обязательств

Как уже сообщалось ранее в ГК «Фармконтракт» ведутся аудиторские проверки, по итогу которых будут определены все задолженности Компании перед партнерами и заказчиками, а также сформирован и утверждён график платежей по погашению существующих задолженностей.

На сегодняшний день новым руководством Компании уже проведён ряд успешных встреч с банками и кредиторами, и достигнуты соглашения, которые позволят Компании выполнить свои финансовые обязательства перед партнерами и заказчиками.

Начиная с 06.09.2018 года ГК «Фармконтракт» приступила к погашению задолженностей по заработным платам сотрудников.

Информация является достоверной и исходит от официального руководства ГК «Фармконтракт». В случае Вашей заинтересованности в получении дополнительной информации по данному вопросу Вы можете обратиться в центральный офис Компании по телефону +7 495 252 00 98.

gmpnews