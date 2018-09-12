Росздравнадзор: в августе закупочные цены на ЖНВЛП амбулаторного и госпитального сегмента не изменились

Росздравнадзор опубликовал данные мониторинга закупочных (оптовых) цен на ЖНВЛП.

Согласно полученным данным, в августе 2018 года по отношению к июлю 2018 года закупочные (оптовые) цены на ЖНВЛП амбулаторного и госпитального сегмента не изменились. Розничные цены амбулаторного сегмента на ЖНВЛП в среднем по России увеличились незначительно — на 0.2%, что значительно ниже уровня инфляции.

«Заметных изменений количества наименований ЖНВЛП, представленных в мониторинге, как в амбулаторном, так и в госпитальном сегментах, в динамике по месяцам в 2017 — 2018 годах не наблюдается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Оксана Баранова

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