Британское общество рассеянного склероза подает петицию против решения NICE заблокировать Ocrevus Росздравнадзор: в августе закупочные цены на ЖНВЛП амбулаторного и госпитального сегмента не изменились » Апелляционный суд США аннулировал патенты на препарат для лечения рассеянного склероза компании Acorda Апелляционный суд США по федеральному округу аннулировал патенты компании Acorda Therapeutics Inc («Акорда Терапьютикс Инк») на препарат для лечения рассеянного склероза Ampyra, сообщает Reuters. Апелляционный суд подтвердил решение суда низшей инстанции, согласно которому препарат не является инновационным. Действительность патентов оспорила иорданская дженериковая компания Hikma Pharmaceuticals («Хикма Фармасьютикалз»). Акции Acorda упали на 22% – до 21,40 долл. Как заявил исполнительный директор Acorda Рон Коэн, компания разочарована решением апелляционного суда и рассматривает дальнейшие юридические возможности. По прогнозам аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, в 2018 г. объем продаж Ampyra составит 370 млн долл. Илья Дугин

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