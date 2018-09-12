Британское общество рассеянного склероза подает петицию против решения NICE заблокировать Ocrevus

Британское общество рассеянного склероза (MS Society) подало петицию, в которой содержится просьба к представителям Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE), Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии и компании Roche («Рош») прийти к соглашению, чтобы препарат Ocrevus стал доступным в рамках NHS для пациентов с первично-прогрессирующим рассеянным склерозом (ППРС), сообщает PharmaTimes.

Данное действие предпринято после выхода окончательного проекта рекомендаций NICE, в которых применение Ocrevus (ocrelizumab) – первого препарата, зарегистрированного по показанию ППРС, было отклонено на основании слишком высокой цены в соотношении с выгодой его применения.

Ocrevus – первое в своем классе гуманизированное моноклональное антитело, избирательно таргетирующее CD20-положительные B-клетки – специфический тип иммунных клеток, которые предположительно вносят основной вклад в повреждение миелина и аксонов (нервных клеток), что может привести к инвалидизации пациентов с рассеянным склерозом (РС).

Применение Ocrevus у пациентов с ППРС привело к снижению на 24% риска подтвержденного прогрессирования инвалидизации в течение 12 недель по сравнению с плацебо, поэтому представители Общества рассеянного склероза заявили со ссылкой на данные исследования, что лечение препаратом может также отсрочить на 7 лет инвалидное кресло для пациентов.

Однако в NICE утверждают, что хотя результаты клинических исследований демонстрируют способность препарата замедлять прогрессирование заболевания у пациентов с ППРС, величина и длительность эффекта остаются неопределенными.

Кроме того, регулятор цен подчеркивает, что оценка экономической эффективности применения ocrelizumab по сравнению с наиболее эффективным поддерживающим лечением показывает, что стоимость препарата намного превосходит допустимый порог с учетом ресурсов NHS.

В Великобритании насчитывается более 100 тыс. пациентов с РС, и у каждого восьмого из них диагностирована первично-прогрессирующая форма заболевания.

Татьяна Кублицкая

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