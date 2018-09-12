Британцы первыми в ЕС выводят на рынок ингалятор нового поколения K-haler для пациентов с астмой

В компании Napp Pharmaceuticals («Нэпп Фармасьютикалз») заявили, что Великобритания становится первой в Европе страной, которая выводит на рынок активируемый вдохом ингалятор K-haler, работающий по принципу флейты (Flutiform K-Haler), для применения у подростков и взрослых пациентов с астмой, сообщает PharmaTimes.

По данным компании, ингалятор Flutiform K-Haler – первый в Европе активируемый вдохом ингалятор, содержащий аэрозоль, в состав которого входит комбинация ингаляционного кортикостероида и β2-агониста длительного действия для подростков и взрослых пациентов. Он активируется слабым вдохом, что упрощает его правильное использование.

Последнее свойство является критически важным, поскольку неправильное использование ингаляторов подростками может лишь усугубить симптомы астмы, что представляет собой серьезную проблему для родителей. В целом, около 2,5 млн взрослых и детей совершают ошибки при пользовании ингаляторами.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik