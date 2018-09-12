4 октября в Уфе пройдут бизнес-встречи с директорами по закупкам аптечных сетей

На одной площадке ПРОФМИТИНГ соберет розничные сети Башкирии и компании представляющие нелекарственный ассортимент.

Профмитинг позволяет максимально эффективно без посредников развивать дистрибуцию фарм-брендов в регионах. Директор компании, продающий нелекарственный ассортимент аптек, за 1 рабочий день может познакомиться практически со всеми директорами аптечных сетей крупного региона и провести первые переговоры по сотрудничеству. А представитель розницы имеет уникальную возможность получить продукцию и информацию из первых рук, что существенным образом влияет на скорость и, главное, на правильность принятия решения.

Для директоров аптек также проводится семинар по большой и очень актуальной теме. «Оптимальное внедрение современных прикладных технологий по управлению ассортиментом и ценообразованием в аптеке». Семинар ведет Евгений Золотухин, коммерческий директор «ПРОГРЕСС-ФАРМА», эксперт по развитию продаж в аптечных сетях.

Дальнейшие планы – Омск – 15 ноября 2018, Москва – 26 февраля 2019, Петербург 28 марта 2019.

До 1 октября проходит акция «Регион» – льготная цена на участие в 2 городах России.

Подробнее на сайте. Все мероприятия проводятся при поддержке Издательского дома «Бионика Медиа».

Контактная информация

Надежда Свищева, e-mail: ns@profmeeting.ru, antonova.nadejda@mail.ru, тел. +7 903 664-77-15.

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