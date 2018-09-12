Аптечный рынок БАД теряет обороты

По данным DSM Group, за первое полугодие 2018 года рынок БАД сократился на 1% в рублях и на 5,8% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-июнь 2018 года через аптеки было продано 166 млн. упаковок БАД на сумму 26,4 млрд. рублей (в розничных ценах). «Без сомнений, существенную роль в этом сыграл тот фактор, что продавать БАДы могут любые торговые организации, обладающие лицензией на торговлю пищевыми продуктами», — отмечают аналитики.

В натуральном выражении наблюдается стабильное снижение спроса. Максимальное падение продаж было отмечено в первом месяце лета (-13,7%). «Помимо сокращения реальных доходов россиян, данная тенденция также обусловлена и тем, что БАД теряют свою популярность из-за недоказанной эффективности. Кроме того, немаловажную роль сыграли поправки в законодательстве, ужесточающие контроль за рекламой добавок», — поясняют в DSM Group.

В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 158,9 рублей (розничная цена), что на 5,1% выше, чем в первом полугодии прошлого года. Российские БАД занимают 55,4% стоимостного и 81,2% натурального объёмов продаж. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём реализации добавок отечественных производителей сократился гораздо сильнее, чем продажи зарубежных БАД: -3,6% в рублях и -6,5% в упаковках.

Оксана Баранова

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