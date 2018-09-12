Министр здравоохранения Камчатки арестована за хищение около 22 млн рублей

Одиннадцатого сентября сотрудники Управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали министра здравоохранения Камчатского края Татьяну Лемешко.

Чиновница подозревается в растрате (хищении денежных средств в особо крупном размере). Вместе с ней были задержаны учредитель одной из коммерческих фирм и его адвокат. В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

При участии 40 сотрудников следственного комитета и УФСБ был раскрыт преступный сговор, в котором министр сыграла ключевую роль. Речь идет о покупке Минздравом нежилого помещения для филиала ГБУЗ КК «Камчатская городская поликлиника №3». Как ранее рассказывала Татьяна Лемешко, ведомство долго искало подходящее помещение для размещения медицинской организации. Только площади в микрорайоне Северо-Восток (ул. Ларина, 3/1) подошли по всем параметрам.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что это помещение было приобретено соучредителем компании «Мастер» Вагифом Мирзарагим оглы Мурсаловым не более чем за 10 млн руб. Коммерсант провел в здании косметический ремонт и перепродал его Минздраву за сумму около 47 млн руб.

Сейчас все фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. Следственный комитет решает вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Уже проведены обыски в Минздраве, квартирах подозреваемых, поликлинике №3, Торгово-промышленной палате Камчатского края и коммерческой организации. Расследование продолжается.

Ольга Коберник

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