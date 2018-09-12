«Фармасинтез» планирует удвоить оборот за два года

Компания «Фармасинтез» рассчитывает удвоить оборот до 30 млрд рублей к 2020 году, сказал ее владелец Викрам Пуния на форуме «Биотехмед».

В 2017 году оборот «Фармасинтез» составил 15 млрд рублей, выйти на показатель в 30 млрд рублей планируется к 2019-2020 году, сообщил Пуния. Компания попытается сделать это за счёт расширения портфеля — вывода на рынок новых инновационных препаратов и дженериков, уточнил он. За последние семь лет, по его словам, оборот компании вырос в 15 раз.

Представленная версия стратегии развития фармпромышленности до 2030 года не предполагает «прорывного» роста отрасли в России, считает он. Министерство должно поддерживать «крупные, быстроразвивающиеся отечественные фармпредприятия» — только у них есть средства на разработку собственных инновационных препаратов, потому что это «дорого, долго и рискованно», уверен Пуния. Дженерики же, по его мнению, должны производить малые и средние фармпредприятия, которые не «потянут» инновационные препараты.

«Невозможно заработать большие деньги в производстве дженериковых препаратов», — сетует Пуния. Власти, по его мнению, должны поддержать и экспорт лекарств: российский рынок слишком мал, чтобы окупить затраты на инновационные разработки.

ГК «Фармасинтез» специализируется на разработке и производстве противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. Выручка АО «Фармасинтез» в 2017 году составила 10,2 млрд рублей, чистая прибыль — 2,2 млрд рублей.

В группу входят несколько заводов по производству 145 наименований лекарств, субстанций, инфузионных растворов. Мощности группы расположены в Иркутске, Уссурийске, Братске, Тюмени и Санкт-Петербурге. У группы есть дистрибьютор «Профарм».

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