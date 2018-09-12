«Росатом» и «Р-Фарм» построят фармзавод в Москве

Госкорпорация «Росатом» станет партнером фармкомпании «Р-Фарм» в создании производства лекарств в Москве. Об этом глава «Р-Фарма» Алексей Репик рассказал РБК в кулуарах Восточного экономического форума. Объем инвестиций в проект Репик оценил в 7–10 млрд рублей.

Как рассказал Репик, сотрудничество предполагает использование компетенций «Росатома» в области фармхимпрепаратов. Сейчас проект предприятия находится на стадии технического проектирования. Представитель «Русатом Хэлскеа» (медицинское подразделение ГК «Росатом») пояснил РБК, что между сторонами уже достигнута договоренность о партнерстве в строительстве завода по производству фармпрепаратов по долгосрочному контракту в Москве. При этом программа сотрудничества предполагает не только создание производства импортозамещающих препаратов, но и инвестиции в создание перспективных лекарств. По мнению представителя «Русатома», «объединение компетенций партнеров позволит реализовать масштабный проект по развитию фармпромышленности Москвы в сжатые сроки».

Ранее власти Москвы объявили конкурс на офсетный контракт по поставке лекарств на 22,6 млрд рублей для нужд Москвы. Победитель будет обязан поставить 56 лекарственных препаратов (31 МНН) на 22,6 млрд рублей с января 2022 года по сентябрь 2028 года и при этом инвестировать не менее 3 млрд рублей в развитие производства в Москве.

При этом, согласно условиям конкурса, победитель вправе привлекать партнеров к организации производства препаратов из перечня 31 МНН: по данным Vademecum, к конкурсу проявлял интерес и «Р-Фарм». Его итоги будут подведены 2 октября. Власти Москвы планировали провести еще один подобный конкурс до конца 2018 года.

Идет ли речь именно о проекте участия «Росатома» в офсетном контракте, Репик не уточнил. В «Росатоме» не смогли предоставить Vademecum оперативный комментарий. Сам ГК «Росатом» в феврале 2018 года анонсировал собственный проект по инвестированию 6 млрд рублей в строительство фармзавода в Москве, который будет выпускать препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Источник: РБК

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