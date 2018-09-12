РФПИ объявил о закрытии сделки с «Р-Фарм»

Российский фонд прямых инвестиций объявил о закрытии сделки с фармкомпанией «Р-Фарм» Алексея Репика. Доля компании, которую купил совместный российско-японский инвестиционный фонд, оценивается в 10%, сумма сделки не разглашается.

«Сегодня мы финализировали и объявляем о закрытии сделки с компанией «Р-Фарм», это инвестиция в фармацевтическую отрасль», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 10 сентября.

В декабре 2017 года РФПИ и японский банк JBIC анонсировали открытие Российско-японского инвестиционного фонда с объемом инвестиций в $1 млрд для софинансирования совместных проектов двух стран. Ожидалось, что первым проектом, в котором примет участие фонд, станет покупка доли российской фармацевтической компании «Р-Фарм». Объем инвестиций в проект не раскрывался, однако Дмитриев упоминал, что РФПИ вложит в сделку «десятки миллионов долларов».

В апреле 2017 года другая японская компания – Mitsui – приобрела 10% акций «Р-Фарм», сообщила пресс-служба компании. Сумма сделки официально не разглашалась, по разным источникам, она составила от $170 млн до $200 млн.

АО «Р-Фарм» – российская фармацевтическая компания. Основные направления деятельности – производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей.

По итогам 2016 года «Р‑Фарм» стал лидером рейтинга Vademecum «ТОП100 операторов лекарственного госзаказа» с выручкой только от госпоставок свыше 55 млрд рублей.

Источник: РИА

vademec