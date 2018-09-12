Правительство не планирует лишать «Нацимбио» статуса единственного поставщика препаратов крови

В Правительстве РФ не рассматривают вопрос о лишении Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио», входит в ГК «Ростех») статуса единственного поставщика препаратов крови. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее РБК со ссылкой на источник в Министерстве промышленности сообщал, что «Нацимбио» рискует потерять свой статус из-за нарушения обязательств по строительству производства в Кирове.

По словам собеседника издания, Правительство РФ поручило Минпромторгу проработать и представить сценарии возможной реализации проекта строительства завода в Кирове, в том числе без использования статуса единственного поставщика. В этом случае достраивать завод будет другая структура госкорпорации – АО НПО «Микроген».

«Нет, не так. Просто завод в Кирове будет, скорее всего, использован под производство других лекарственных препаратов. У нас есть отдельный такой проект. С точки зрения лишения статуса единственного поставщика («Нацимбио») у меня такой информации нет», – объяснил Мантуров.

АО «Нацимбио» было назначено правительством единственным поставщиком лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, распоряжением правительства от 14 июня 2016 года №1214-р.

Ранее, в апреле того же года, правительство передало ГК «Ростех» недостроенный завод по производству препаратов крови в Кирове. Одним из условий получения статуса единственного поставщика для компании было завершение строительства этого предприятия. «Нацимбио» обязалось разработать дорожную карту по вводу завода в строй к концу 2018 года – соответствующий документ был утвержден приказом Минпромторга №2668 1 августа 2016 года.

В декабре 2016 года «Нацимбио» заключило договор о совместной достройке предприятия с «Фармстандартом» и итальянской биофармацевтической компанией Kedrion Biopharma. Предполагалось, что Kedrion поделится технологией производства лекарств и внедрит систему контроля качества, а «Фармстандарт» выступит соинвестором предприятия.

В марте 2018 года этот статус «Нацимбио» как единственного поставщика был продлен на 2018-2019 годы. Однако уже в июне 2018 года компания отложила запуск на год, сославшись на трудности, возникшие в процессе передачи имущества предприятия в структуру ГК «Ростех». При этом, как сообщали представители компании, новая дата – конец 2019 года – была утверждена на комиссии по развитию препаратов крови при Правительстве РФ.

Выручка «Нацимбио» в 2016 году составила 12,8 млрд рублей, чистый убыток – 1 млрд рублей. Компания является единственным поставщиком вакцин для Национального календаря прививок (с 2015 года) и единственным поставщиком препаратов крови (с 2016 года). В феврале 2018 года ГК «Ростех» и инвестиционная компания «Марафон Групп» Александра Винокурова и Сергея Захарова договорились об объединении своих активов. По условиям сделки группа Винокурова получает опцион на право приобретения до 100% «Нацимбио» в случае утраты компанией статуса единственного поставщика препаратов и медизделий.

Источник: ТАСС

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