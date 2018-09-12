СП «Нацимбио» и Ishvan начнет производство вакцины от ротавирусной инфекции в 2020 году

«Фарм Эйд Лтд», 49% в котором принадлежит «Нацимбио» и 51% – Ishvan Pharmaceutical из ОАЭ, в 2020 году начнет разливать и упаковывать вакцину для профилактики ротавирусной инфекции. К этому моменту Минздрав планирует включить вакцину в Национальный календарь профилактических прививок.

«Нацимбио» отчиталась о завершении первой фазы клинических исследований новой вакцины, созданной на базе трансфера технологий Serum Institute of India. Полный цикл, включая производство антигенов, предполагается запустить в 2026 году.

«Фарм Эйд Лтд» создана в мае 2017 года. Соглашение с Serum о трансфере технологий производства ряда вакцин подписано в сентябре 2017 года.

Минздрав объявил весной 2018 года, что в 2020 году Нацкалендарь прививок (НКПП) будет расширен, туда войдут вакцины от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, станет обязательной вакцина от гемофильной инфекции. Сейчас в календаре вакцинация от 12 инфекций.

Компания сможет поставлять Минздраву 4,5 млн доз этой вакцины в год, сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Другая «дочка» «Нацимбио» – «Форт» (у «Нацимбио» – 25,01%) – ведет переговоры с MSD Pharmaceuticals о локализации вакцины от вируса папилломы человека. Минздрав обсуждает возможность включения в НКПП и этой вакцины.

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