За промышленную политику в сфере обращения ветпрепрепаратов будет отвечать Минпромторг

На портале нормативно-правовых актов опубликован законопроект «О полномочиях Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сфере реализации промышленной политики в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения». Обсуждение документа продлится до 25 сентября 2018г.

В 2017 году объем потребления на рынке ветеринарных лекарственных препаратов в России составил более 2,6 тыс. тонн. В годовом исчислении рост составил 5%, что означает замедление темпов роста потребления на фоне ‎21-процентого роста показателя в 2016 году.

Ведущим направлением на рынке российских ветеринарных лекарственных препаратов является сегмент вакцин и сывороток. Данный сегмент отечественного рынка ветеринарных лекарственных препаратов отличается довольно высоким уровнем развития, так как отечественные препараты не уступают по качеству импортным вакцинам, но имеют более низкую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.

В настоящее время многие отечественные производители уже обладают заключениями о производстве лекарственных средств для ветеринарного применения в соответствии с Правилами надлежащей производственной практики, утвержденными приказом Минпромторга России от 14 июня 2013 г. № 916.

С целью поддержки производства лекарственных средств для ветеринарного применения в рамках механизмов поддержки промышленной политики Минпромторга России, проектом постановления предлагается закрепить за Минпромторгом России функцию по реализации промышленной политики в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Согласно представленной информации, проектом постановления предусмотрено наделение Минпромторга России полномочиями по осуществлению:

разработки проектов документов стратегического планирования в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения;

финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

поддержки научно-технической и инновационной деятельности субъектов деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения;

информационно-консультационной поддержке субъектов деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения;

поддержки в области развития кадрового потенциала субъектов деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения;

поддержки субъектов деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в области внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время в соответствии с абзацем вторым пункта 1 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, Минсельхоз России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию и обращение лекарственных средств для ветеринарного применения.

С целью исключения двоякого толкования положения проекта постановления и абзаца второго пункта 1 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, дублируются в части наделения полномочиями Минпромторга России и Минсельхоза России по осуществлению функции по регулированию обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, проектом постановления предусмотрено исключение из Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, дублирующих мероприятий в сфере промышленной политики в части обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

gmpnews