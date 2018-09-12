Регуляторы рассматривают возможность заключения трехлетних контрактов на поставку лекарств

Инновационные лекарственные препараты в России будут закупаться по трехлетним контрактам, что обеспечит их длительную доступность. Об этом сообщил в кулуарах форума «Биотехмед» журналистам заместитель главы Минпромторга РФ Сергей Цыб.

«По поводу доступности инновационных лекарственных препаратов — здесь могут быть дополнительно рассмотрены инструменты, один из них — возможность перехода на долгосрочные заказы, когда мы говорим о долгосрочных контрактах с уровнем обеспечения свыше трех лет. Сейчас уже Минздрав формирует предложения в рамках «трехлетки» заключать соответствующие договоры на поставку лекарственных препаратов, что обеспечит доступность таких препаратов в достаточно длительный промежуток времени», — сказал он.

Также он напомнил, что Минпромторг поддерживает разработчиков инновационных лекарств в России. «Обсуждаем один момент, пока нет модели, каким образом мы это реализуем, но есть понимание, что это может помочь — так называемая ускоренная регистрация препаратов уже с третьей фазы клинических исследований», — добавил замминистра.

«Если мы будем разыгрывать именно долгосрочный контракт в рамках трехлетнего бюджета, я думаю, сейчас это вполне реально, особенно там, где рынок малоконкурентный, то есть фактически где есть единичный производитель или где есть единичные исполнители. Так мы могли бы сделать поставку более прогнозируемой и равномерной», – сказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина на панельном заседании «Развитие лекарственного обеспечения иммунобиологическими препаратами населения России».

Переход на долгосрочные контракты позволит получить и определенную экономическую выгоду для поставщиков. Ценообразование длительное время было «не совсем правильным», признала Максимкина. Производители давно жаловались на слишком низкие закупочные цены на вакцины, которые не менялись годами. Так происходит потому, что Минздрав, устанавливая начальную цену в закупках иммунобиологических препаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП), ориентируется на цены прошлых лет.

В результате в начале 2018 года несколько аукционов на закупку вакцин не состоялись по причине отсутствия участников, и Минздраву пришлось объявлять их снова с более высокой начальной ценой.

gmpnews