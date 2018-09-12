«Фармасинтез» инвестирует в ТОР «Усолье-Сибирское» более 10 млрд рублей

Крупный российский производитель лекарственных препаратов компания «Фармасинтез» к 2020 году планирует построить новый фармацевтический завод на территории опережающего развития (ТОР) «Усолье-Сибирское» в Иркутской области. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума «Биотехмед» президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния.

«Концепт проекта завершен, финансовая модель сделана. Я надеюсь, что в начале 2019 года мы уже выйдем на строительные работы. В 2020 году завершим [создание] производства, и можем пригласить на открытие. Мы инвестируем более 10 млрд рублей [в ТОР]», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на территории ТОР «Усолье-Сибирское» планируется создать фармацевтический кластер, первым резидентом которого должна стать компания «Фармасинтез». Строительство завода компания планировала начать в 2018 году. Завод должен выпускать фармацевтические субстанции для лекарств, сумма вложений ранее оценивалась в 1,3 млрд рублей.

В марте 2016 года в Иркутской области была создана ТОР «Усолье- Сибирское», ее крупнейшим инвестором является компания «Фармасинтез» с объемом инвестиций около 10 млрд рублей.

Компания «Фармасинтез» — крупный российский производитель лекарственных препаратов. У компании есть пять заводов по производству препаратов в России: Иркутске, Уссурийске, Тюмени, Санкт-Петербурге и Братске.

gmpnews