ФармМедОбращение 2018

8-9 октября 2018 г. в Москве в Конгресс-центре ЦМТ состоится XX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ» «ФармМедОбращение 2018»

Включено в План научно-практических мероприятий

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год

(Приказ № 141 от 30 марта 2018г., пункт 105)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Пленарное заседание

— Современная регуляторная система в сфере обращения лекарственных средств – глобальные тренды, вызовы, возможности

Секции

— Качество лекарственных препаратов как одна из основных составляющих обеспечения прав граждан на качественную лекарственную помощь

— Цифровизация в здравоохранении

— Совершенствование системы лекарственного обеспечения в Российской Федерации. Совершенствование системы закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд

— Актуальные вопросы взаимодействия производителей медицинской продукции со СМИ, социальная ответственность всех заинтересованных сторон при рекламировании лекарственных средств и медицинских изделий.

— Российская фармацевтическая промышленность. Вызовы и перспективы.

— Современные требования действующего законодательства к контролю и обращению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на территории Российской Федерации. Структура паллиативной помощи и порядок ее организации в Российской Федерации

— Экспертиза и регистрация лекарственных средств

— Регистрация медицинских изделий на территории Российской Федерации и в рамках законодательства Евразийского экономического союза

— Система МДЛП. От эксперимента к полномасштабному внедрению

— Реформа контрольной и надзорной деятельности в Российской Федерации. Актуальные вопросы контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств

— Актуальные вопросы государственного контроля проведения клинических исследований лекарственных препаратов в Российской Федерации и ЕАЭС. Современные требования к организации и проведению клинических исследований

— Особенности проведения государственного контроля за обращением медицинских изделий

Круглые столы

— Совершенствование системы закупок медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. Регулирование цен на медицинские изделия (с участием представителей Минздрава России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минфина России, Минтруда России, ФАС России, ФСС, ФРП)

— Проблемы формирования и распространения фармацевтической информации

В работе Конференции примут участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, профильных зарубежных регуляторных органов и международных организаций, научно-исследовательских и общественных организаций, профессиональных ассоциаций, оптовых и розничных организаций и производителей медицинской продукции.

Для сотрудников региональных органов управления здравоохранением

предусмотрено участие без оплаты организационного взноса

(необходимо официальное письмо об участии, подробная информация на сайте www.fru.ru)

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru и по тел.:

(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru, skype: fru2012

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения в программу и состав докладчиков

Полная программа Конференции.