«Биокад» организовывает производство в Китае

«Биокад»и фармкорпорация Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd (SPH) в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали меморандум о создании двух совместных предприятий. Они займутся клинической разработкой, регистрацией и выводом на рынок КНР препаратов на основе моноклональных антител.

Речь идет о шести препаратах, из которых два – инновационные продукты, остальные – биоаналоги, уточнил для «ФВ» гендиректор «Биокад» Дмитрий Морозов.

«Мы рассчитываем, что локализация производства в Китае даст толчок развитию экспортного потенциала российской фармпромышленности, а также позволит в короткие сроки осуществить трансфер технологии производства лекарственных препаратов биологической природы китайской стороне. Это задаст новый вектор развитию кооперации между двумя странами», – отметил он.

По словам Дмитрия Морозова, совместные предприятия – первый масштабный российско-китайский проект в области фармпромышленности. По данным пресс-службы «Биокад», сейчас компания поставляет препараты в 14 стран дальнего зарубежья. Сумма экспортных контрактов за последние годы превысила 850 млн долл. «Коллеги заинтересованы в наших технологиях, мы готовы осуществлять трансфер технологий и организовывать весь цикл производства, включая субстанции. Китайская сторона обеспечивает финансирование и продвижение на местном рынке. Это очень значимый проект, многие хотели бы сотрудничать с нашими партнерами», – рассказал Дмитрий Морозов.

Производственный портфель SPH составляют около 800 МНН и 20 лекарственных форм. Сеть аптек компании насчитывает 1981 точку в 16 провинциях Китая. В 2017 г доход SPH составил 20,5 млрд долл., что сделало компанию одним из основных игроков в отрасли страны.

Ольга Коберник

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