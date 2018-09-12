Double Data и «Эркафарм» запустили продукт для маркетинговой аналитики по 2 миллионам покупателей фармацевтических брендов

Фармацевтический ритейлер «Эркафарм» и компания Double Data представили продукт DBrief для управления маркетингом фармацевтических брендов. Компании соединили данные о продажах по картам лояльности аптечной сети с открытыми данными из Интернета об интересах и медиа-потреблении по 2 млн клиентов, используя технологии поиска данных Double Data.

Коммуникационная группа Publicis Groupe первой оценила преимущества продукта, применив DBrief для маркетингового планирования и усиления коммуникационной стратегии своих клиентов.

Функционал продукта позволяет получить информацию о социально-демографическом профиле покупателей, их медиа-предпочтениях, интересах, выделить сегменты для анализа по полу, возрасту, поведенческим паттернам, проанализировать конкурентов и товарные категории.

Продукт работает на стороне группы компаний «Эркафарм» в автономном режиме, без подключения к сети Интернет и передачи конфиденциальной персонализированной информации в Double Data, конечным потребителям или третьим лицам. Вся информация отображается в агрегированном виде без возможности идентифицировать отдельно взятого клиента.

Антон Пантелеев, директор департамента рекламы и программ лояльности ГК «Эркафарм»: «Мы уделяем особую роль инновациям и технологиям. Используя продукт DBrief, фармацевтические бренды смогут строить маркетинговые стратегии, основываясь на данных о реальных покупателях и их предпочтениях».

Максим Гинжук, генеральный директор Double Data: «По данным исследования Nielsen, 75% маркетологов признаются, что испытывают трудности при доказательстве возврата инвестиций в маркетинг и расчете ROI: не уверены в эффективности рекламных каналов, не обладают достаточными данными о своих клиентах и не могут связать каждое маркетинговое действие с продажами. Мы создаем продукт, который сможет решить эти задачи и сделать рекламу не статьей расхода организации, а инвестицией с измеримым результатом».

Алина Черникова, управляющий директор Publicis ProHealth: «На рынке сейчас появляется все больше данных – важно уметь эти данные читать и интерпретировать. Например, есть информация, что 30% женщин, которые покупают определенное обезболивающее, курят. Значит, 70% не курят. Какой вывод можно сделать? Кто-то утонет в данных, кто-то ничего не поймет, а тот, кто знает, как искать, найдет, что нужно».

pharmvestnik