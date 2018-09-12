Исполнительный директор Nostrum Laboratories выступил в защиту повышения цены на антибиотик

Исполнительный директор небольшой фармацевтической компании из Миссури Nostrum Laboratories («Нострум Лабораториз») Нирмал Мулай выступил в защиту повышения цены на инъекционный антибиотик nitrofurantoin на 400% – с 474,75 долл. до 2392 долл. за флакон, сообщает британская газета Daily Mail.

По его словам, любая компания имеет моральное право продавать свой продукт по самой высокой цене.

Он также поддержал скандально известного бывшего руководителя компании Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели, повысившего цену на препарат Daraprim более чем на 5000% – с 13,50 долл. до 750 долл. за таблетку.

Nitrofurantoin применяется для лечения инфекций мочевого пузыря. Препарат включен в перечень жизненно необходимых препаратов ВОЗ.

По словам руководителя Nostrum, компания подняла цену на препарат в ответ на аналогичный шаг своего конкурента – компании Casper Pharma («Каспер Фарма»), которая недавно повысила цену на оригинальный препарат Furadantin на 182% – до 2800 долл. за флакон.

Нирмал Мулай цинично заявил, что у потребителей есть только один выбор – оригинальный препарат по более высокой цене.

По его словам, задача бизнеса в том, чтобы делать деньги любым способом. «Это капиталистическая экономика. Если ты не умеешь делать деньги, ты уходишь из бизнеса», — отметил директор Nostrum.

Руководитель FDA Скотт Готтлиб очень жестко отреагировал на заявление Нирмала Мулая. Он обещал и далее бороться с теми производителями, которые не учитывают потребности общества, а думают только о собственной выгоде.

В свою очередь, Нирмал Мулай назвал FDA некомпетентной организацией, погрязшей в коррупции. Он отметил, что управление устанавливает слишком высокие сборы за регистрацию лекарственных средств.

Илья Дугин

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