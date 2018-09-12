Стихия вновь вмешалась в производственную деятельность Pfizer

Американская фармацевтическая компания Pfizer («Пфайзер») приостанавливает производство стерильных инъекционных препаратов на двух предприятиях в Северной Каролине по мере приближения урагана «Флоренс», сообщает FiercePharma.

По словам представителя Pfizer, компания принимает меры для недопущения сбоев в поставках продукции. Она отметила, что в компании разработан план действий в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. во время стихийных бедствий.

По сообщениям экспертов, ураган «Флоренс» может стать самым разрушительным за последние 60 лет.

Осенью прошедшего года на поставки инъекционных препаратов повлиял ураган «Мария», обрушившийся на Пуэрто-Рико. Тогда под ударом стихии оказались три предприятия по производству физраствора компании Baxter («Бакстер»).

Чтобы исправить ситуацию другие предприятия увеличили производство, а FDA разрешило импортировать продукцию заводов, не имеющих сертификацию управления.

Илья Дугин

pharmvestnik