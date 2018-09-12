Министр здравоохранения Камчатского края отпущена на свободу на время следствия

12 сентября суд Петропавловск-Камчатского принял решение отпустить фигурантов уголовного дела о растрате бюджетных средств на время следствия. Ходатайство следователя об аресте подозреваемых, среди которых министр здравоохранения края Татьяна Лемешко, не было поддержано, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного комитета Елена Матафонова.

Трое фигурантов – помимо министра были задержаны соучредитель строительной компании «Мастер» Вагиф Мирзарагим оглы Мурсалов и его адвокат Мирослав Федюк – провели в изоляторе временного содержания сутки. Им вменяется преступный сговор, связанный с покупкой нежилого помещения для филиала поликлиники №3. Цена сделки была значительно завышена: помещение приобрел г-н Мурсалов и, сделав в нем косметический ремонт, перепродал Минздраву. Минимальная оценка размера хищений – 22 млн рублей.

В отношении всех подозреваемых возбуждены дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере). Санкция по ней предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Ольга Коберник

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