Правительство меняет правила лекобеспечения по программе высокозатратных нозологий

На regulation.gov.ru размещено два проекта постановления правительства, касающихся изменений лекарственного обеспечения пациентов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), известной как «Семь нозологий». Поправки связаны с ее расширением до 12 ВЗН.

Первое постановление правительства вносит изменения в несколько нормативных актов. Например, в Положение о Минздраве РФ, в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, откуда исключаются гемолитико-уремический синдром, мукополисахаридоз I типа, мукополисахаридоз II типа, мукополисахаридоз VI типа и юношеский артрит с системным началом в связи с их переходом в другую госпрограмму.

Кроме того, меняются правила формирования перечней. Препараты для лечения пяти вышеназванных нозологий будут включаться в перечень дорогостоящих лекарств в соответствии с процедурой, которая ранее была предусмотрена для «Семи нозологий».

Второе постановление утверждает новые правила лекарственного обеспечения по программе ВЗН. Они устанавливают порядок и условия передачи Минздравом и лекарственных препаратов в собственность субъектов Федерации, а также последующее обеспечение ими нуждающихся граждан. Помимо этого проектом постановления закрепляется исчерпывающий перечень сведений, содержащихся в Федеральном регистре.

В начале августа текущего года президент подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Федеральным законом расширяется перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни или инвалидности, для лечения которых лекарственные препараты централизованно закупаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 г. Закупки препаратов для новых пяти заболевания могут быть объявлен не ранее, как внесения всех новых пациентов в федеральный регистр и включения необходимых лекарств в перечень дорогостоящих препаратов.

Елена Калиновская

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