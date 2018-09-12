Иммунотерапевтический препарат компаний Merck KGaA и Pfizer облегчает течение рака почки

В компании Merck KGaA («Мерк КГаА») заявили со ссылкой на данные клинического исследования поздней фазы, что иммунотерапевтический препарат Bavencio, разработанный совместно с компанией Pfizer («Пфайзер»), замедляет прогрессирование рака почки при применении в комбинации с препаратом Inlyta от Pfizer, сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению немецкого фармпроизводителя, сделанному в минувший вторник, применение указанной комбинации препаратов увеличивает показатель выживаемости без прогрессирования у пациентов с распространенным почечно-клеточным раком по сравнению с данными контрольной группы, получавшей Sutent – более старый препарат Pfizer.

КИ будет продолжено для изучения того, может ли комбинация Bavencio + Inlyta также продлевать срок жизни пациентов.

В Merck KGaA назвали преимущество новой комбинированной схемы статистически значимым, однако период выживаемости без прогрессирования не был указан. По сообщению компании, подробный анализ данных будет представлен в рамках соответствующего медицинского конгресса.

Татьяна Кублицкая

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