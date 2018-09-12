В Казахстане с фармпроизводителями заключено 50 долгосрочных договоров

Биртанов Е.А: бесплатными лекарствами обеспечены свыше 3,5 млн. казахстанцев

Об этом сегодня сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе своего выступления на брифинге в службе центральных коммуникации по вопросам обеспечения населения лекарствами в рамках ГОБМП и развитии фармацевтической отрасли в Республике Казахстан.

«В целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья разработан и действует Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», который и регулирует общественные отношения в области здравоохранения. Общий рынок лексредств в суммарном значении в 2017 году составил 458,6 млрд. тенге, из них 181,2 млрд. тенге или 40% приходится на закуп лексредств для оказания бесплатной медпомощи, финансируемых из средств республиканского и местных бюджетов. Лекобеспечение по Перечню осуществляется по 49 нозологиям более 400 наименованиями лекарственных средств. Система бесплатного и льготного лекобеспечения функционирует в Казахстане с 2005 года в рамках Госпрограммы реформирования и развития здравоохранения на 2005 – 2010 годы. Финансирование осуществлялось за счет средств республиканского и местных бюджетов – сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

По словам Елжана Биртанова закуп медпрепаратов через единого дистрибьютора начиная с 2010 года по 2018 год постепенно увеличился с 31,3 млрд тенге до 196,6 млрд.тенге, так общая экономия с момента создания составила 87,6 млрд. тенге.

Также он остановился на статусе централизованного закупа лекарств и изделий медицинского назначения на 2018 год. Всего в списке Единого дистрибьютора на 2018 год 1 117 наименований лекарств и изделий медицинского назначения. Из них для стационарной помощи предназначены 633 наименования, для амбулаторного лекарственного обеспечения – 484 наименования. Так, всего на склад ТОО «СК — Фармация» по состоянию на 10.09.2018 года, поставлено 1069 наименований ЛС и ИМН (99%). При этом, поставка препарата Софосбувир для лечения вирусного гепатита С ожидается в сентябре, в связи с закупом данного препарата через международную организацию ПРООН».

«На 2018 год отпуск лексредств на амбулаторном уровне осуществляется через аптеки при организациях ПМСП (выписка и отпуск рецепта в одном месте) в 8 регионах (Атырауская, Алматинская, Карагандинская, Павлодарская, ВКО, СКО, г.г. Астана и Алматы), что соответствует политике обеспечения доступности ЛС и повышения уровня удовлетворенности населения медицинской помощью. В оставшихся 8 регионах (Акмолинская, Актюбинская, Костанайкая, Кызылординская, Жамбылская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Южно-Казахстанская области) отпуск ЛС реализуется через розничные аптеки путем закупа услуги учета и реализации ЛС. Отпуск лексредств и изделий медназначения населению через аптеки при организациях ПМСП значительно сэкономил бюджетные средства (6,0 млрд. тенге), которые перенаправлены на закуп дополнительного объема медпрепаратов. Соответственно увеличен охват населения бесплатными медпрепаратами» — проинформировал министр.

По словам Елжана Биртанова, в список Единого дистрибьютора на 2018 год например для лекобеспечения больных сахарным диабетом входят 48 наименований лекарств и медизделий. На сегодняшний день все наименования лекарств и медизделий для лечения больных сахарным диабетом закуплены. Кроме того, для оперативного реагирования в случае нехватки лекарств на складах «СК-Фармации» сформирован неснижаемый запас лекарственных средств, который отгружается по мере необходимости в медицинские организации в любой момент. Единым дистрибьютором произведен дополнительный закуп расходных материалов для инсулиновых помп согласно заявленной потребности от Управлений здравоохранения, к которым ТОО «Медтроник» поставит бесплатно 186 инсулиновых помп. Вместе с тем, сообщаю, что в Списке закупа единого дистрибьютора на 2019 год предусмотрено, что на каждые 12 наборов предоставляется одна помпа бесплатно для всех вновь выявленных пациентов и пациентов с помпами, вышедшими из строя» — сказал он.

«Список Единого дистрибьютора на 2019 год утвержден в июле 2018 года. Тендер объявлен и проводится в электронном формате на портале Госзакупок. Итоги закупа будут подведены 17 октября т.г. и поставка на склад Единого дистрибьютера ожидается на ноябрь-декабрь т.г. Всего заявлено лекарств и медизделий на сумму 203,5 млрд. тенге. Согласно современным схемам лечения включены новые наименования лекарств по нозологиям туберкулез, ВИЧ. Для детей больных муковисцидозом будет закуплен Креон. Закуп Микофеноловой кислоты осуществляется по Торговым наименованиям. для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов» — добавил он.

Также он подчеркнул, что все ввозимые в РК медпрепараты проходят оценку безопасности и качества. Контроль качества лекарств и медизделий осуществляется в лабораториях НЦЭЛС, у которого имеется 7 филиалов с лабораториями, и 1 испытательный центр, который находится в г.Алматы. Все лаборатории НЦЭЛС аккредитованы на соответствие международным стандартам.

Подытожив свое выступление, министр отметил, что по поручению Главы государства проводится планомерная и системная работа по господдержке отечественных товаропроизводителей, направленная на создание и развитие фармпроизводства, в том числе путем заключения долгосрочных договоров поставки лекарств сроком до 10 лет. На сегодняшний день ТОО «СК-Фармация» заключил 50 долгосрочных договоров на поставку 1 612 наименований (1050 лекарств и 562 медизделий), что составляет около 73% действующего Списка лекарств для оказания гарантированного объема бесплатной медпомощи, закупаемых Единым дистрибьютором.

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