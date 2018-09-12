На заводе «Самсон-Мед» ведутся отделочные работы, до конца года начнется монтаж высокотехнологичного оборудования

Реализация стратегического инвестиционного проекта строительства фармацевтического производства «Самсон мед» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга идет согласно графику – до конца года инвестор планирует приступить к монтажу высокотехнологичного оборудования и пуско-наладочным работам.

На сегодняшний день выполнена работа по возведению зданий и сооружений нового, современного завода. Ввиду трудностей, связанных с геологией участка, общая площадь которого составляет 2,7 Га, инвестором были применены нестандартные решения: все цеха и вспомогательные объекты завода прочно возведены на более чем 600 бетонных колоннах-сваях. Завершены все земляные работы и устройства фундаментов. Произведен монтаж металлоконструкций, заливка монолитного каркаса и перекрытий. Смонтированы стеновые сендвич-панели, каркасы витражей и окон, практически завершено устройство кровли над помещениями будущего завода. Также, в соответствии с планом строительства, ведутся работы по прокладке внутренних инженерных сетей, бетонирование лифтовых шахт и лестничных клеток, производятся внутренние отделочные работы.

Готовый объект должен соответствовать международному стандарту GMP. В целом, на возведение объектов капитального строительства, проектные и научно-исследовательские работы, технологическое обеспечение, заказ и поставку оборудования, инфраструктурные и технологические работы, а также работы по оформлению земельного участка по состоянию на конец августа 2018 года инвестором затрачено 1,7 млрд. рублей инвестиций из общего объёма более 5 млрд рублей.

В соответствии с планами компании, уже в 1 квартале 2020 года новый завод ООО «Самсон-Мед» буден введён в эксплуатацию. В результате реализации проекта рабочими местами будет обеспечено более 500 человек.

«Самсон-Мед» является одной из старейших фармацевтических компаний на территории РФ: с момента своего основания в 1937 году, совместно с ведущими учёными в области медицины, компания разработала и внедрила целый ряд уникальных технологий производства активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм.

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