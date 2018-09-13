Рост аптечного рынка в упаковках восстанавливается

По итогам 2018 г. рост коммерческого сегмента фармацевтического рынка в упаковках может составить 7%. Об этом на конференции фармритейлеров, организованной «Фармвестником», рассказала генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева.

В Сочи стартовала четвертая конференция «Фармвестника», которая на этот раз посвящена фармритейлерам – «От тех, кто выжил, – о том, как они это сделали». Традиционно она началось с опроса участников. Организаторы поинтересовались их ожиданиями роста коммерческого рынка в ближайшие 12 месяцев. Более 60% уверены, что он не превысит 5%, чуть более 37% полагают, что он составит 5-10%, и только 2,33% были оптимистичны, их ожидания – более 10%.

В то же время Анна Ермолаева отметила, что в первом полугодии 2018 г. зафиксирован рост рынка в упаковках, чего не было уже давно. В рублях рост за первые 6 месяцев составил 8%.

«Корреляцию роста рынка в упаковках с динамикой в рублях мы наблюдаем с конца 2017 г. По всей видимости, это изменение структуры продаж, уход в более дробные упаковки», – прокомментировала ситуацию Анна Ермолаева.

Она предположила, что скромные ожидания роста рынка со стороны участников конференции могут быть связаны с динамикой рынка в прошлом году: «Тогда по итогам первого полугодия мы фиксировали значительный прирост, были двузначные цифры, а к концу года мы ушли в зону отрицательных значений». Анна Ермолаева добавила, что к концу 2018 г. рост может быть более скромным, но останется все же выше 5%.

Елена Калиновская

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