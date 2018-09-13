Правила касательно заполнения от руки отдельных строк рецепта не поддаются никакой логике

Уход от бумаги в пользу цифры позволяет экономить медицинской организации мощностью порядка 60 тыс. посещений около 2 млн руб. в год, а также является важным преимуществом клиники на фоне возрастающей конкуренции на рынке медицинских услуг.

В некоторых случаях электронный документооборот значительно снижает вероятность ошибок. Об этом говорили участники III Всероссийской научно-практической конференции «ИТ в практическом здравоохранении», которая 12-13 сентября проходит в Ростове-на-Дону под эгидой Минздрава и ФМБА России.

Представители медицинских организаций, где передовые информационные технологии уже внедрены, обсудили проблемы, большинство из которых связаны с пробелами и нестыковками в нормативно-правовой базе.

— Ситуация с рецептами сегодня выглядит очень странно, — признает начальник отдела автоматизированных систем управления, информационных и компьютерных технологий Южного окружного медицинского центра ФМБА России Михаил Бессольцев. — С одной стороны, допускается распечатывать из медицинской информационной системы многие рецепты, но при этом от руки в обязательном порядке требуется заполнять строки, касающиеся наименования лекарственного средства, дозировки, количества, способа и продолжительности его приема. Но это же все указывается в медицинской карте, в истории болезни. Неужели вероятность ошибки как при написании, так и при прочтении рецепта аптечным работником в случае печатного документа выше, чем с рукописным?

Уход от бумажного документооборота сэкономит поликлинике ЮОМЦ порядка 2 млн. руб. за год, которые раньше тратились на покупку бумаги, расходных материалов для принтеров, обслуживание и ремонт печатных устройств. Это позволило разгрузить медицинских администраторов, повысить качество оказания медицинской помощи и уровень удовлетворенности ею пациентами.

«Сейчас самым актуальным и важным направлением информатизации здравоохранения является внедрение электронного документооборота, — подчеркнула главный внештатный специалист Минздрава России по внедрению современных информационных систем в здравоохранении, д.м.н., профессор Татьяна Зарубина. – Я надеюсь, что в ближайшие три года объем цифровых документов в отрасли достигнет 75% от общего объема, а в пределах десяти лет — 95%».

Екатерина Погонцева

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