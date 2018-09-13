Директора ГУП СО «Фармация» попросили на выход MSD готовится подать регистрационные заявки на антибиотик Zerbaxa при пневмонии » Что выбирают новые покупатели apteka.ru 104 107 человек впервые воспользовались сервисом apteka.ru в августе 2018 – это в два раза больше, чем год назад – в августе 2017. Что заказывали «новички» на apteka.ru? Аналитики apteka.ru выяснили, что товарные группы «Гигиена и косметика», «Медицинские изделия» и «Медицинские приборы» пользуются среди них большей популярностью, чем среди постоянных пользователей. В целом количество заказов на сайте apteka.ru в августе 2018 года достигло рекордных 576,8 тыс. Это на 55% больше, чем в августе 2017 г. Источник публикации: АО НПК «Катрен» pharmvestnik