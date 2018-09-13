Директора ГУП СО «Фармация» попросили на выход

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уволил директора ГУП СО «Фармация» Наталью Обухову.

Причиной стали убытки предприятия в 2017-м и 2018 гг.

Наталья Обухова руководила ГУПСО «Фармация» с мая 2017 г. К концу года убыток «Фармации» превысил 61,5 млн руб., а за первое полугодие 2018 г. компания потеряла еще 20 млн руб. Число аптек за это время сократилось с 96 до 84, а штат сотрудников – с 610 до 541 человек, хотя в прежние годы предприятие было успешным (в 2016 г. при общей выручке 1,83 млрд руб. «Фармация» получила 11,9 млн руб. прибыли). Неудачи руководства участники рынка объясняют растущей конкуренцией на стагнирующем фармрынке и избыточным госрегулированием.

Но есть и другое мнение. По версии бывших сотрудников «Фармации», назначение Натальи Обуховой директором лоббировал Александр Серебренников – бенефициар ГК «Радуга», занимающейся оптовыми продажами лекарств и фармритейлом. «Фармация» и «Радуга» – основные участники аукционов на поставку медикаментов для свердловских льготников.

На предприятии считают, что Наталья Обухова действовала в интересах конкурирующей структуры – об этом еще в августе 2017 г. публично заявили сотрудники юридической службы ГУП. Тогда представители областного Министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) решили, что причин для беспокойства нет, однако годом позже межведомственная комиссия с участием чиновников из регионального Минздрава и МУГИСО признала итоги финансово-хозяйственной деятельности «Фармации» неудовлетворительными.

С 13 сентября исполняющим обязанности директора «Фармации» назначили Андрея Попова, работавшего прежде директором по развитию клиники «УГМК-Здоровье». В ближайшее время МУГИСО объявит конкурс на замещение вакантной должности.

Михаил Старков

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