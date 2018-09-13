Эксперт: Нужны единые принципы локального производства на территории ЕАЭС

Президент компании «Акрихин» Денис Четвериков в ходе панельной дискуссии «Контрактное производство в России» на форуме «Биотехмед» в Геленджике высказал свое мнение об инвестиционной привлекательности контрактного производства, организации взаимодействия с зарубежными партнерами в вопросах трансфера технологий и вывода на рынок инновационных лекарственных средств.

«Рынок стран ЕАЭС составляет 10-15% от объема фармацевтического рынка России, отметил он. — В свете единых регуляторных требований на этом рынке контрактное производство в России, охватывающее поставки не только в Россию, но и в страны ЕАЭС выглядит очень логично».

Однако, в области доступа на рынок, например, госзакупок, российские компании находятся в неравных условиях с локальными компаниями, с сожалением констатировал эксперт. Если в России продукция из ЕАЭС считается локальной и имеет в госзакупках соответствующие для локального производителя преференции, то в Казахстане российская продукция таких преференций локального производителя не имеет.

«Необходимо ввести единые принципы локального производства на территории ЕАЭС», — резюмировал глава «Акрихина».

Сергей Рякин

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