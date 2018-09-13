Судя по статистике заказов на сервисе apteka.ru, опытные родители начали подготовку к учебному году уже в августе и позаботились заранее и о здоровье детей, и о своих нервах: в августе 2018 на сайте apteka.ru аптечные продажи в упаковках по группе «БАД для детей» выросли на 28% по сравнению с июлем этого же года.

Количество покупок через сервис apteka.ru товаров группы «Нервная система» в августе тоже ощутимо увеличилось на 18% по сравнению с июлем этого же года.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»