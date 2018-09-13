Сентябрь: у мам и пап телефон начинает разрываться от сообщений в родительском чате, голова – от многозадачности, а вернувшиеся с каникул дети с легкостью цепляют любые пролетающие мимо вирусы и бактерии.
Судя по статистике заказов на сервисе apteka.ru, опытные родители начали подготовку к учебному году уже в августе и позаботились заранее и о здоровье детей, и о своих нервах: в августе 2018 на сайте apteka.ru аптечные продажи в упаковках по группе «БАД для детей» выросли на 28% по сравнению с июлем этого же года.
Количество покупок через сервис apteka.ru товаров группы «Нервная система» в августе тоже ощутимо увеличилось на 18% по сравнению с июлем этого же года.
Источник публикации: АО НПК «Катрен»