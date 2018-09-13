Москалькова предложила создать экспресс-лаборатории для проверки фальсификации лекарств

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече со студентами Государственного университета им. К.Э. Циолковского в Калуге заявила, что в стране нет оперативных способов проверить качество лекарств. По ее мнению, решить проблему фальсификации может создание экспресс-лабораторий.

«Фальсификация лекарств – одна из очень серьезных проблем: происходит массовый обман граждан. Я борюсь за то, чтобы в шаговой доступности были экспресс-лаборатории, где каждый, у кого есть сомнения в качестве препарата, мог бы его проверить», – объяснила Москалькова.

Сейчас отдать медикамент на экспертизу покупатель может в государственных учреждениях, указанных на сайте Росздравнадзора.

Одна из основных мер, с помощью которой правительство России планирует бороться с фальсификацией препаратов, – введение маркировки лекарств. Закон об обязательной маркировке лекарств был принят в конце 2017 года. Изначально планировалось завершить экспериментальную часть программы в 2018 году, но, по просьбам игроков фармрынка, момент внедрения обязательной маркировки лекарств перенесли на 1 января 2020 года. В связи с этим возникла необходимость продления переходного периода до 2019 года, в который участие в эксперименте происходит на добровольной основе.

Источник: ТАСС

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