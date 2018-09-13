Новые Apple Watch с датчиком ЭКГ получили одобрение FDA

Компания Apple представила новую модель «умных» часов Apple Watch Series 4 с датчиком для снятия электрокардиограммы (ЭКГ). Часы позиционируются как первое потребительское устройство с таким функционалом, получившее одобрение Управления по продуктам и лекарствам США (FDA), но это не совсем так.

В часы Apple Watch Series 4 встроен датчик, который с помощью приложения регистрирует электрические импульсы, возникающие в сердце, и может определить фибрилляцию предсердий, нерегулярный сердечный ритм, предвосхитить риски инсульта, сердечной недостаточности и так далее. Функция будет доступна на первом этапе только в США и появится ближе к концу 2018 года.

В Apple разработку называют первым потребительским устройством с датчиком ЭКГ, которое одобрило FDA. Однако еще в конце 2017 года аналогичное одобрение получило устройство KardiaBand американского разработчика AliveCor, которое встраивается в ремешок для «умных» часов Apple и точно так же следит за сердечным ритмом владельца, а в случаях отклонений от нормы предлагает снять ЭКГ и отправить результаты врачу. При этом стоит KardiaBand в два раза дешевле Apple Watch Series 4: $199 против $399.

Портативные приборы для снятия ЭКГ тоже сами по себе не новость, главная сложность состоит не в том, чтобы снять кардиограмму, а в том, в какой именно момент это сделать, чтобы поймать нарушения работы сердца, которые могут то появляться, то исчезать. В России схожий прибор разрабатывает компания «Кардиокварк» предпринимателя Александра Ежкова.

Источник: Bloomberg

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