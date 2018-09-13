Эксперт: крупные сети ведут себя не эффективно в регионах

Региональным аптечным сетям приходится непросто из-за прихода крупных сетей, но локальные игроки не сдаются. Как отметил на конференции фармритейлеров, организованной «Фармвестником», гендиректор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой, позиции региональных сетей сильны за счет того, что они знают свой рынок.

«Сейчас происходят три вещи, в связи с приходом крупных игроков. Они разогрели рынок оплаты труда. Если на рынке сложилась зарплата 25 тысяч рублей, они дают 30 тысяч. Они разогрели рынок аренды. В среднем по региону аренда тысяча рублей за квадратный метр, они дают полторы-две. Наконец, у них агрессивная ценовая политика», — перечислил он.

«Если раньше я управлял форматом, то есть занимался выкладкой, дизайн аптеки, брендом, то теперь на первом месте эффективность», — рассказал Руцкой.

Однако крепкие региональные сети, по его словам, чувствуют себя уверенно. Они противостоят таким игрокам. «Если конкурент открывает аптеку дверь-в-дверь, то я определяю границу, ниже которой не пойду. Он снижает цену, и я тоже, но не до бесконечности», — пояснил бизнесмен.

По опыту Дмитрия Руцкого, встречая сопротивление интервенты выдерживают около полугода. Однако он подчеркивает, что эффективность должна быть на первом месте, если аптекам убыточна, то ее надо закрывать, несмотря на то, сколько сил и средств в нее вложено.

Елена Калиновская

pharmvestnik