Экспорт белорусской фармпродукции в Узбекистан по итогам года планируется в $2,9 млн

Экспорт белорусской фармацевтической продукции в Узбекистан по итогам 2018 года планируется на уровне $2,9 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

В Узбекистане зарегистрированы 244 наименования лекарственных средств, изделий медназначения и медтехники из Беларуси. В 2019 году планируется нарастить экспорт в эту страну.

Во время пребывания в Узбекистане государственной делегации Беларуси между Минздравами двух стран подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки.

Планируется подписание контрактов на многоразовые поставки фармпродукции между белорусскими предприятиями — ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», СООО «Лекфарм», а также их узбекскими коллегами — ООО «Оптима Фарм», ООО «Макро Фарм Андижан», «Профи фарм сервис» и «Нео фарм».

Экспорт лекарств между двумя странами осуществляется на основании регистрационных удостоверений. Организациями холдинга «Белфармпром» получено 199 регистрационных удостоверений на лекарственные средства в Узбекистане. На рассмотрении находятся 12 досье, к подаче до конца 2018 года готовятся еще 23.

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