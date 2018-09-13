ФРП одобрил займы на оборудование для производства вакцин и маркировки лекарств

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил девять проектов в Москве, Московской, Липецкой, Свердловской областях, Республике Татарстан и Пермском крае на общую сумму займов 556 млн рублей, при этом общая стоимость проектов превысит 1,2 млрд рублей.

Среди одобренных проектов 4 имеют прямое отношение к фармацевтической отрасли.

НПВИЗЦ «Ветзвероцентр» из Московской области одобрен заем на 50 млн рублейпо программе «Проекты развития». Общая стоимость проекта 131,8 млн рублей. С помощью займа ФРП компания создаст новое производство вакцин против общих для человека и животных болезней: (бешенство, лептоспироз, трихофития, микроспория). Производство будет отвечать требованиям GMP.

Средства ФРП планируется направить на приобретение и монтаж технологического оборудования «чистых помещений». Расширение производства предполагает трехкратный рост объемов выпуска продукции – до 4,7 млн доз и пятикратное расширение экспортного потенциала – до 1,2 млн доз.

Кроме того, три проекта в Московской области, Татарстане и Пермском крае получили одобрение по программе по специальной программе «Маркировка лекарств».

Компания «Медисобр» получила одобрение на заем в 34,5 млн рублей, компания «ЗиО-Здоровье» — на заем в 50 млн рублей и компания «Татхимфармпрепараты»– на заем в 48 млн рублей.

Прежде чем ФРП выделит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на импортозамещение и производство конкурентной продукции. Программа «Маркировка лекарств» — дает возможность фармпроизводителям установить оборудование для прослеживаемости продукции.

gmpnews