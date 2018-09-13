В России могут запретить рекламу гомеопатических средств

Возможно, что реклама гомеопатических лекарств скоро под запретом везде, кроме специализированных медицинских изданий и в местах проведения фармацевтических выставок, семинаров, конференций.

Соответствующий законопроект разработал и внёс на рассмотрение Госдумы сенатор Совета Федерации Антон Беляков, а 13 сентября инициатива планируется к рассмотрению в первом чтении на пленарном заседании палаты.

Автор считает, что популярность гомеопатических препаратов в России остаётся стабильно высокой из-за широкой рекламы на телевидении и в печатных изданиях. По его словам, такая реклама не может осуществляться на тех же условиях, что и реклама лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью, так как в этом случае покупатель вводится в заблуждение.

«Главным достоинством гомеопатических препаратов в глазах потребителя является их практически абсолютная безвредность и почти отсутствующие побочные эффекты, сведённые максимум до возможности аллергических реакций. Между тем при кажущейся безвредности именно такие препараты несут особые риски для здоровья пациента, вплоть до летального исхода. Не имея выраженного и, главное, доказанного терапевтического действия, гомеопатические средства, привлекая своей «натуральностью», часто заменяют реальное лечение достаточно серьёзных заболеваний», — высказал свою точку зрения Беляков.

Напомним, что в феврале 2017 года Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований приняла Меморандум №2 «О лженаучности гомеопатии».

По словам сенатора, обеспокоенность популярностью гомеопатии выразили и представители европейского научного сообщества, а ряд европейских стран уже начали активную борьбу против использования гомеопатических препаратов в госпрограммах.

В 2016 году объём рынка гомеопатических препаратов в России составил 8 млрд рублей — было продано 20 млн упаковок.

pnp