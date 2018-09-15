АРФП призывает отменить внедрение криптокода в систему маркировки лекарств

Внедрение в систему маркировки лекарств дополнительных криптографических данных, не предусмотренных методическими механизмами Минздрава, может негативно повлиять на состояние фармрынка и развитие отрасли.

Об этом в ходе форума «Биотехмед» в Геленджике заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«Мы подсчитали, при внедрении «криптохвостов» количество брака — продукции, код которой невозможно считать с помощью сканеров, вырастет на 30%, — подчеркнул он. — Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N791-р, где утверждается модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ, в части дополнительных криптомеханизмов, мы воспринимаем как серьезную ошибку для фармотрасли, которую еще не поздно исправить».

По словам главы АРФП, если ошибка будет исправлена, отрасль сможет также активно двигаться в направлении маркировки. При этом «уже витает в воздухе» еще одна ошибка. «В законе четко прописана безвозмездная передача данных, — пояснил эксперт. – Теперь выяснялось, что планируется ввести стоимость за каждый выдаваемый криптокод, и за информацию о движении лекарственных средств».

«Мы категорически против этого, — обозначил позицию АРФП Виктор Дмитриев. — Если мы хотим выйти на заявленные сроки реализации эксперимента к 2020 г., то мы должны исправить первую ошибку и не совершать вторую».

Как ранее сообщал «ФВ», в действующей конфигурации за каждый сгенерированный код планируется взимать плату с производителей в размере 50 копеек. Информацию о движении продукции также планируется сделать платной.

Сергей Рякин

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