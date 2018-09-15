Эксперт: аптеки возвращаются к модели единственного поставщика

На рынке все чаще встречаются аптеки, которые работают с одним дистрибьютором. Об этом на конференции фармритейлеров, организованной «Фармвестником» рассказал директор по развитию «ФК Пульс» Сергей Еськин.

«Еще в 2012-2013 гг начались разговоры, что дистрибьюторы будут похоронены. Но дистрибьюторы меняются вместе с рынком, они стали осваивать новые компетенции, задумываются, как добиться большей доходности вместе с клиентами. Я вижу развитие этих компетенций у «Протека», «Катерна», «Пульса», «Гранд Капитала», — сказал он.

По его мнению, постепенно становится все больше игроков на аптечном рынке, работающих по модели: один клиент — один дистрибьютор.

Елена Калиновская

pharmvestnik