Эксперт: российский фармритейл привлекает мало инвестиций

На российском рынке аптечной розницы нет стратегических игроков, это пока тормозит консолидацию сегмента. Такое мнение на конференции фармритейлеров, организованной «Фармвестником», высказал генеральный директор компании Solopharm Олег Жеребцов.

«Количество фрагментированных маленьких сетей чрезвычайно большое. При этом часто это не сеть, а несколько юрлиц или индивидуальных предпринимателей. В отрасль приходит мало инвестиций, нет стратегических игроков. Из-за этого возможности фармритейла ограничены. Это значит что консолидация идет при совершенно небольшом наличии кэша, практически нет банковского кредитования. На этом фоне, я считаю, консолидация пока еще низка», — отметил он.

Однако постепенно, по его словам, рынок будет укрупняться, и тогда консолидация будет набирать темп.

Елена Калиновская

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